"Это трагедия": Из-за энергокризиса в Британии могут закрыться все ночные клубы

Из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в Великобритании к 2030 году могут закрыть все ночные клубы. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA. Только за последние девять месяцев в стране уже закрыли 123 клуба.

Как пишет издание, сейчас в Британии около 1070 клубов. Это на 20% меньше, чем было до пандемии коронавируса (1446). По прогнозу ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), половина клубов без господдержки закроется уже в следующем году. Посетители тратят там на 15% меньше, а расходы растут — в среднем на 30%. Траты в том числе связаны с повышением цен на электроэнергию.

"Это трагедия для культуры Великобритании. Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами, которые могут быть навсегда потеряны", — заявил глава ассоциации ночной индустрии Майк Килл.

Он призвал власти поддержать клубы, чтобы не плодились незаконные вечеринки. Килл просит снизить НДС для представителей ночной индустрии и увеличить налоговые льготы.