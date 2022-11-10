"Это трагедия": Из-за энергокризиса в Британии могут закрыться все ночные клубы
Из-за кризиса в Британии к 2030 году могут закрыть все ночные клубы
Из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в Великобритании к 2030 году могут закрыть все ночные клубы. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA. Только за последние девять месяцев в стране уже закрыли 123 клуба.
Как пишет издание, сейчас в Британии около 1070 клубов. Это на 20% меньше, чем было до пандемии коронавируса (1446). По прогнозу ассоциации ночной индустрии (Night Time Industries Association, NTIA), половина клубов без господдержки закроется уже в следующем году. Посетители тратят там на 15% меньше, а расходы растут — в среднем на 30%. Траты в том числе связаны с повышением цен на электроэнергию.
"Это трагедия для культуры Великобритании. Ночные клубы воспитывают перспективные таланты, а также являются культурными и социальными центрами, которые могут быть навсегда потеряны", — заявил глава ассоциации ночной индустрии Майк Килл.
Он призвал власти поддержать клубы, чтобы не плодились незаконные вечеринки. Килл просит снизить НДС для представителей ночной индустрии и увеличить налоговые льготы.
Ранее Лайф сообщал о том, что практически всем школам в Великобритании грозит финансовый кризис, поскольку деньги уйдут на электроэнергию и зарплаты. Если они не будут платить учителям, то лишатся необходимого преподавательского персонала.
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