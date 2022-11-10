Контактирующие с людьми акулы становятся крупнее и агрессивнее, заявили учёные

Акулы, которые чаще других контактируют с людьми, вырастают крупнее и агрессивнее, чем их сородичи. Такой вывод сделал международный коллектив учёных из Бразилии и США, изучив Тигровый пляж на Багамских островах. Результаты исследования опубликовал журнал Animal Behaviour.

Рядом с этим пляжем, на глубине всего около пяти метров, водятся тигровые акулы. Их специально приманивают ближе к берегу, чтобы развлечь туристов. Выяснилось, что у этих рыб размеры тела были больше, а уровень гормонов выше, чем у их сородичей из открытого океана.

Именно у пляжа учёные обнаружили крупных половозрелых самок, некоторые из которых были беременны. В их крови выявили больше питательных веществ. Вероятно, это связано с приманками, которыми акул заманивают ближе к берегу.

Также у рыб на Тигровом пляже уровень тестостерона был втрое выше, эстрадиола — вчетверо, а кортикостероидов — в 16,4 раза. Это связывают с агрессией, которую акулы проявляют в борьбе с сородичами за еду.

Однако однозначных выводов о влиянии туризма на состояние акул пока нет. Чтобы их сделать, учёным нужны образцы крови рыб до наплыва людей на Багамы.