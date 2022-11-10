Грабители из Домодедово не просто обокрали пассажиров на $4 млн, но ещё и вывезли в лес

Вооружённые злоумышленники, ограбившие пассажиров в московском аэропорту Домодедово, не только забрали у них сумки с деньгами, но ещё и похитили, а затем вывезли в лес. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.

По предварительной информации полиции, группа людей в масках напала на пассажиров, прилетевших из Бишкека, и на встречающих. Угрожая своим жертвам предметами, похожими на автоматы, они забрали рюкзак и чемодан с деньгами, посадили нескольких встречающих в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия.

"Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними — ранее похищенных граждан", — рассказали в полиции.