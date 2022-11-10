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10 ноября, 14:32

Кудрин заявил о гибкости российской экономики вопреки беспрецедентным санкциям

Глава Счётной палаты Кудрин назвал беспрецедентным санкционный режим в отношении России

Запад ввёл беспрецедентные санкции в отношении России, однако для нас ситуация складывается лучше, чем предполагалось. Об этом заявил в интервью RT глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике. И первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%", отметил он.

Гибкость российской экономики Кудрин отметил как "достаточно высокую". Он также похвалил компании, которые сумели переориентироваться на новые рынки сбыта и закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения.

Политолог заявил, что санкции Запада против России ставят под удар мировую экономику

Политолог заявил, что санкции Запада против России ставят под удар мировую экономику

Ранее МВФ заявил о стабилизации российской экономики вопреки санкциям. Гораздо более слабое, чем планировали на Западе, снижение российского ВВП регулятор объясняет значительной ролью государства в экономике, ростом рубля и перераспределением объёмов нефти, которые выпали вследствие санкций, в пользу других стран. При этом в МВФ считают, что последствия санкций со временем накопятся и станут ощутимее для российской экономики.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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