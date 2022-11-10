Кудрин заявил о гибкости российской экономики вопреки беспрецедентным санкциям

Запад ввёл беспрецедентные санкции в отношении России, однако для нас ситуация складывается лучше, чем предполагалось. Об этом заявил в интервью RT глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике. И первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%", — отметил он.

Гибкость российской экономики Кудрин отметил как "достаточно высокую". Он также похвалил компании, которые сумели переориентироваться на новые рынки сбыта и закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения.