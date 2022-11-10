Нарколог назвал первые 72 часа после отказа от алкоголя самыми сложными

Организм человека, который решил бросить пить, конечно, восстановится, но не всё пройдёт безболезненно. Об этом в беседе с kp.ru рассказал нарколог Алексей Магалиф. Он пояснил, что часто человека выводят из длительного запоя, где запоем считается более 500 миллилитров крепкого алкоголя в день, и самыми сложными являются первые 72 часа, в которые организм начинает очищаться от алкогольных токсинов.

"Побочка — головные боли на манер мигрени (ощущение обруча на висках или каски на голове), ноющие боли в мышцах, тошнота, расстройство стула. Часто бывает светобоязнь, повышенное потоотделение (даже повышение температуры), дрожание рук и ног, сильная слабость. Это самые сложные часы, чтобы не сорваться, ведь постоянно возникает желание опохмелиться, скачет настроение, мучают бессонница или кошмары", — пояснил эксперт.

Такое состояние может длиться и неделю. Причём в этот период нужно не забывать про лекарства: подойдут, например, препараты с калием для сердца, аспирин, сорбенты и витамины. Нарколог пояснил, что подобные "ужасы" ярко выражены в запущенных случаях. Обычный человек после решения завязать со спиртным так не страдает, потому что у него скорее психологическая зависимость от алкоголя, а не физическая. И в таком случае от желания выпить можно спастись каким-нибудь другим занятием — прогулкой или хобби.

Спустя неделю после отказа от алкоголя состояние человека улучшается. В частности, восстанавливается сон и пропадает дрожь в руках. Кроме того, исчезают сухость, отёки, розовеет кожа. В это время также улучшается работа печени и возвращается аппетит. А через месяц после отказа от алкоголя качественнее работает память, нормализуются давление и обмен веществ, уходит одышка.

Примерно через два месяца восстанавливается иммунитет, ещё через 30 дней полностью возвращается здоровый сон и уходит раздражительность. А через год человек уже будет наслаждаться обычной жизнью.