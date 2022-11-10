Нарколог назвал первые 72 часа после отказа от алкоголя самыми сложными
Нарколог Магалиф объяснил, как организм восстанавливается после отказа от алкоголя
Организм человека, который решил бросить пить, конечно, восстановится, но не всё пройдёт безболезненно. Об этом в беседе с kp.ru рассказал нарколог Алексей Магалиф. Он пояснил, что часто человека выводят из длительного запоя, где запоем считается более 500 миллилитров крепкого алкоголя в день, и самыми сложными являются первые 72 часа, в которые организм начинает очищаться от алкогольных токсинов.
"Побочка — головные боли на манер мигрени (ощущение обруча на висках или каски на голове), ноющие боли в мышцах, тошнота, расстройство стула. Часто бывает светобоязнь, повышенное потоотделение (даже повышение температуры), дрожание рук и ног, сильная слабость. Это самые сложные часы, чтобы не сорваться, ведь постоянно возникает желание опохмелиться, скачет настроение, мучают бессонница или кошмары", — пояснил эксперт.
Такое состояние может длиться и неделю. Причём в этот период нужно не забывать про лекарства: подойдут, например, препараты с калием для сердца, аспирин, сорбенты и витамины. Нарколог пояснил, что подобные "ужасы" ярко выражены в запущенных случаях. Обычный человек после решения завязать со спиртным так не страдает, потому что у него скорее психологическая зависимость от алкоголя, а не физическая. И в таком случае от желания выпить можно спастись каким-нибудь другим занятием — прогулкой или хобби.
Спустя неделю после отказа от алкоголя состояние человека улучшается. В частности, восстанавливается сон и пропадает дрожь в руках. Кроме того, исчезают сухость, отёки, розовеет кожа. В это время также улучшается работа печени и возвращается аппетит. А через месяц после отказа от алкоголя качественнее работает память, нормализуются давление и обмен веществ, уходит одышка.
Примерно через два месяца восстанавливается иммунитет, ещё через 30 дней полностью возвращается здоровый сон и уходит раздражительность. А через год человек уже будет наслаждаться обычной жизнью.
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