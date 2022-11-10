Жительница Бурятии шесть лет не лечила опухоль мозга и впала в кому

B Улан-Удэ врачи спасли 60-летнюю женщину c запущенной опухолью головного мозга. Пациентка годами не занималась собственным здоровьем, а в один день просто потеряла сознание и впала в кому.

Как рассказали в республиканской клинической больнице имени Семашко, о диагнозе пациентка узнала ещё в 2016 году. Опухоль женщине планировали оперировать в Тюмени, но от хирургического вмешательства она категорически отказалась, понадеявшись, что всё пройдёт само собой. Однако в течение шести лет новообразование стремительно росло, постепенно сдавливая мозг. Как итог, женщина впала в кому.

"Состояние было тяжёлым, но нам удалось с помощью медикаментозного лечения уменьшить отёк головного мозга, через три дня пациентка вышла из комы, однако сознание было ограничено и нарушено", — отметил оперирующий пациентку нейрохирург.

МРТ-снимки пациентки. Фото © VK / Республиканская больница имени Семашко

В срочном порядке врачам пришлось выполнить сложнейшую операцию по удалению опухоли. Благо, всё прошло успешно, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Женщину отправили на реабилитацию в одну из районных больниц Бурятии.