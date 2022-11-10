Суд разрешил требовать компенсацию у соседей за громкий лай собак
Жителям России разрешили требовать компенсацию за громкий лай собак, проживающих у соседей. Такое решение принял первый кассационный суд общей юрисдикции, передаёт РИА "Новости".
Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка. Одна из них держала на участке двух собак — алабая и дворнягу, а соседка жаловалась на круглосуточный лай, который превышал "предельно допустимые санитарные уровни шума". Её слова подтвердили видеозаписи, свидетели и результаты измерений звука.
Из-за постоянного лая старшему сыну женщины даже пришлось переехать к бабушке, чтобы иметь возможность спать и учиться в покое, а у младшего появилась тревожность, плаксивость и раздражительность. Сама заявительница жаловалась на бессонницу, головные боли и повышенное давление.
У суда женщина просила запретить соседке держать собак и взыскать компенсацию за моральный вред — 15 тысяч рублей. Однако ей было отказано из-за того, что законы не запрещают держать питомцев на земельном участке. Кассация также согласилась с выводом, однако указала, что компенсация всё же положена. Основанием для этого может быть нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду. Дело направлено на пересмотр для определения размера компенсации.
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