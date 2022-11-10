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10 ноября, 14:18

В Таганроге отец семь лет избивал сына и лишал его еды

В Ростовской области арестовали мужчину, который семь лет издевался над сыном

В Таганроге взяли под стражу 33-летнего мужчину, который на протяжении семи лет издевался над сыном. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что с 2016 по 2022 год отец избивал сына руками и различными предметами. Он лишал его еды и нарушал режим дня мальчика.

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"В настоящее время ребёнок изъят из семьи, по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Екатеринбурге в продуктовом магазине сотрудники побили двух несовершеннолетних за попытку украсть товар.

Обложка ©

Getty Images / DiMaggio / Kalish

Илья Суриков

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