В Таганроге отец семь лет избивал сына и лишал его еды

В Таганроге взяли под стражу 33-летнего мужчину, который на протяжении семи лет издевался над сыном. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что с 2016 по 2022 год отец избивал сына руками и различными предметами. Он лишал его еды и нарушал режим дня мальчика.

"В настоящее время ребёнок изъят из семьи, по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики.