В Таганроге отец семь лет избивал сына и лишал его еды
В Ростовской области арестовали мужчину, который семь лет издевался над сыном
В Таганроге взяли под стражу 33-летнего мужчину, который на протяжении семи лет издевался над сыном. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
В ведомстве рассказали, что с 2016 по 2022 год отец избивал сына руками и различными предметами. Он лишал его еды и нарушал режим дня мальчика.
"В настоящее время ребёнок изъят из семьи, по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в СК.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики.
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