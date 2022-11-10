Владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон" отправили в СИЗО
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Владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон" отправили под арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы. В СИЗО действующий депутат Костромской областной думы Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев пробудет по меньшей мере до 5 января 2023 года.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сообщили в суде.
Напомним, что после трагедии в костромском кафе "Полигон", унёсшей жизни 13 человек, было возбуждено уголовное дело о халатности. После этого суд отправил в СИЗО директора фирмы, выступавшей организатором работы заведения, а также виновника пожара — того самого, который зажёг ракетницу. Позже был задержан и владелец кафе — депутат местного парламента Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Известно, что он обещал оказывать максимальное содействие следствию и поддержать семьи жертв пожара.