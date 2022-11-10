Владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон" отправили в СИЗО

Владельца сгоревшего в Костроме кафе "Полигон" отправили под арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы. В СИЗО действующий депутат Костромской областной думы Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев пробудет по меньшей мере до 5 января 2023 года.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — сообщили в суде.