Введение уголовной ответственности для коллекторов назвали важной мерой для защиты граждан

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш поддержала законопроект об уголовной ответственности за незаконную деятельность для коллекторов. Соответствующий документ сегодня был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

"Сейчас очень много совершенно неадекватных людей, которые выкупают чужие долги и потом преследуют граждан, применяя совершенно недопустимые бандитские способы получения денег с должников", — рассказала Ярмуш в беседе с RT.

Также, по словам юриста, бывают случаи, когда недобросовестные кредитные организации выдают займы людям, которые не могут их выплачивать. После этого граждан попросту запугивают высокими процентами и штрафами за просроченные платежи. В связи с этим ужесточение наказания для коллекторов крайне необходимая мера для защиты граждан, резюмировала адвокат.

Как объяснили в Госдуме, принятый в первом чтении документ предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за применение насилия или угрозы со стороны коллектора для возврата просроченной задолженности. За те же деяния, совершённые организованной группой, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.