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10 ноября, 14:36

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе

Несколько взрывов прогремело в Мелитополе, подробности о случившемся выясняются. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе было слышно несколько взрывов", — написал он в телеграм-канале, обещав предоставить подробности позднее.

В Мелитополе началась подача газа

В Мелитополе началась подача газа

Последний раз о взрывах в Мелитополе сообщалось 3 ноября. Тогда жители услышали работу системы противовоздушной обороны.

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Telegram / Владимир Рогов

Артур Лапсаков

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