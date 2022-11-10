В Мелитополе прогремело несколько взрывов
Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе
Несколько взрывов прогремело в Мелитополе, подробности о случившемся выясняются. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе было слышно несколько взрывов", — написал он в телеграм-канале, обещав предоставить подробности позднее.
Последний раз о взрывах в Мелитополе сообщалось 3 ноября. Тогда жители услышали работу системы противовоздушной обороны.
Обложка ©
Telegram / Владимир Рогов