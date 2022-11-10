Пикантная оговорка рязанского телеведущего добавила огня конкурсу скрипачей
Ведущий рязанского телеканала "ТКР" насмешил зрителей нелепой оговоркой в прямом эфире
Телеведущий рязанского телеканала "ТКР" нелепо оговорился в прямом эфире, когда рассказывал про местный конкурс скрипачей. Журналист предложил наградить музыкантов не письмами, а "письками".
Ведущий рязанского телеканала насмешил зрителей неловкой оговоркой. Видео © Telegram / "Подъём"
"Всех участников отметят благодарственными письками… письмами и подарками", — сказал телеведущий.
Ролик с оговоркой тут же разлетелся по соцсетям, пользователи которых шутят, что теперь боятся даже представить, какие же тогда были подарки для победителей музыкального конкурса. В свою очередь, директор "ТКР" Сергей Кузнецов сообщил изданию "Подъём", что наказывать журналиста за оговорку не будет, объясняя неловкую ошибку человеческим фактором.
А ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак. Дело в том, что американский лидер перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Последний известен как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери.
Telegram / "Подъём"