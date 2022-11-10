Пикантная оговорка рязанского телеведущего добавила огня конкурсу скрипачей

Ролик с оговоркой тут же разлетелся по соцсетям, пользователи которых шутят, что теперь боятся даже представить, какие же тогда были подарки для победителей музыкального конкурса. В свою очередь, директор "ТКР" Сергей Кузнецов сообщил изданию "Подъём", что наказывать журналиста за оговорку не будет, объясняя неловкую ошибку человеческим фактором.