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10 ноября, 14:53

Пикантная оговорка рязанского телеведущего добавила огня конкурсу скрипачей

Ведущий рязанского телеканала "ТКР" насмешил зрителей нелепой оговоркой в прямом эфире

Телеведущий рязанского телеканала "ТКР" нелепо оговорился в прямом эфире, когда рассказывал про местный конкурс скрипачей. Журналист предложил наградить музыкантов не письмами, а "письками".

Ведущий рязанского телеканала насмешил зрителей неловкой оговоркой. Видео © Telegram / "Подъём"

"Всех участников отметят благодарственными письками… письмами и подарками", — сказал телеведущий.

Ролик с оговоркой тут же разлетелся по соцсетям, пользователи которых шутят, что теперь боятся даже представить, какие же тогда были подарки для победителей музыкального конкурса. В свою очередь, директор "ТКР" Сергей Кузнецов сообщил изданию "Подъём", что наказывать журналиста за оговорку не будет, объясняя неловкую ошибку человеческим фактором.

Ведущая "Эха Москвы" оговорилась по Фрейду, произнося фамилию Дмитрия Гордона, и насмешила зрителей

Ведущая "Эха Москвы" оговорилась по Фрейду, произнося фамилию Дмитрия Гордона, и насмешила зрителей

А ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден очередной оговоркой "отправил" Россию воевать в Ирак. Дело в том, что американский лидер перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Последний известен как столица вооружённого сопротивления, где американские войска несли существенные потери.

Обложка ©

Telegram / "Подъём"

Наталья Исакова

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