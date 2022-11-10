Назван неожиданно вредный для мужчин продукт, который вполне подойдёт женщинам

Вредными для мужчин в основном являются такие напитки, как молоко высокой жирности, пиво и кофе. Однако среди них оказался и неожиданный вариант. По словам врача-эндокринолога "СМ-Клиники" Алины Алкашевой, это соевые продукты.

"В составе есть изофлавоны. Они относятся к растительным веществам, схожим с женскими гормонами, а это может способствовать образованию жировых отложений по женскому типу", — приводит её слова "Мослента".

А жирное молоко содержит холестерин низкой плотности, способствующий развитию атеросклероза. Болезнь может стать причиной нарушения сердечного ритма, инфаркта и нарушения работы мозга. Помимо этого молочные продукты повышают количество женских половых гормонов и снижают уровень тестостерона.

В составе пива есть солод, который содержит фитоэстрогены, повышающие в организме мужчин содержание женских половых гормонов, что приводит к отложению жира по женскому типу и постепенному снижению уровня тестостерона. Кофе же можно пить в количестве 100 миллилитров — это дневная норма для мужчин. Переизбыток приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушению работы надпочечников и снижению уровня тестостерона.