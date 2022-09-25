Большая белая акула разорвала женщину на мелководье

В заливе Плеттенберг-Бей в Южной Африке большая белая акула растерзала купавшуюся на мелководье женщину, сообщает в воскресенье Daily Mail. Жертву хищника спасти не успели.

Отдыхающая плавала недалеко от берега, когда акула внезапно вынырнула рядом. 39-летняя женщина не успела отреагировать, как хищница схватила и утащила её под воду на глазах у других отдыхающих. Крики пострадавшей привлекли внимание людей на пляже, те вызвали спасателей.

"Сегодня было облачно, но иногда пробивалось солнце. Людей на пляже было мало, они купались рано утром, так как температура была довольно тёплой. Потом я услышал крики и увидел, как люди выбегают из воды. Я понял, что это нападение акулы, но находился далеко, потом появилась спасательная шлюпка", — рассказал один из очевидцев.

Когда спасатели нашли тело, женщина уже была мертва. Из-за ЧП местные власти закрыли залив и установили предупреждающие знаки. За последние 11 лет это третий случай нападения большой белой акулы на пляже залива в Индийском океане.