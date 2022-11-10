Shaman объяснил смысл новой песни "Вороны мои"

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) презентовал новую песню "Вороны мои". В соцсетях артист уже разметил клип на этот трек, где предстал в роли русского богатыря, который борется с тёмными силами. В беседе с kp.ru хитмейкер рассказал, в чём смысл этой композиции.

"По сути, это песня о человеке, который умер и поёт после своей кончины о себе самом. Вороны — олицетворение его грехов, переживаний, тёмных сторон, с которыми он боролся и продолжает это делать", — отметил артист.

Исполнитель уточнил, что ворон является птицей смерти и суть трека связана с этим. Так, Shaman рассказал, что в песне он словно "лежит в сырой земле, а рядом нет никого, кроме грехов и боли". Дронов добавил, что сначала ему в голову пришло название композиции и припев, затем он придумал куплеты. Стоит отметить, что в ролике акцент делается на воине, который погиб на поле боя, — это лысый мужчина с бородой, голова которого находится над землёй. Однако этого Дронову показалось мало.

"Придумался сюжет: древнерусский герой был тяжело ранен и пал смертью храбрых на поле боя, сражаясь за свою великую Родину. И он оставил своё наследие в мече. Дальше я стал развивать эту тему: в конце клипа я как потомок этого воина принял эстафету: взял в руки меч-кладенец. На моей шее находится крест предка, который передавался из поколения в поколение, и вот я стал ангелом света — это видно по белым крыльям — и полетел вершить дела праведные", — рассказал Shaman.

По его словам, мрачно-живописную локацию удалось найти в районе Домодедова. Режиссёром клипа выступила Алина Верипя, которая и занялась организацией съёмок.