Гагарина и Shaman возглавили топ самых дорогих певцов России, скинув Лободу и Меладзе с пьедестала

Самыми дорогостоящими из числа наиболее востребованных на новогодних корпоративах артистов являются Полина Гагарина и певец Shaman (Ярослав Дронов). Подсчитать, сколько зарабатывают топовые российские звёзды на частных мероприятиях, взялись журналисты kp.ru вместе с музыкальным и ТВ-продюсером Дмитрием Ашуровым.

За последние месяцы ситуация в русском шоубизе поменялась кардинально: в частности, выступлений на праздниках богачей лишились знаменитости-антипатриоты. Теперь вместо Светланы Лободы и Валерия Меладзе, годами зарабатывавших на российских слушателях, на музыкальном олимпе разместились Леонид Агутин, "Руки вверх", Zivert и другие исполнители, кто не предал поклонников и страну в ответственный момент. Сколько получают самые приглашаемые на корпоративы певцы?

Победительница "Фабрики звёзд – 2", серебряный призёр Евровидения-2015 Полина Гагарина с одного частного концерта имеет 55 тысяч евро (порядка 3,3 млн рублей). Что удивительно, её хиты 5–10-летней давности не стареют, как будто появились только вчера.

Это редкий дар, как будто артист выпил эликсир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне. Безусловно, свою роль сыграли песни Константина Меладзе: они идеально "сели" на Гагарину, как пошитое по индивидуальным меркам платье Дмитрий Ашуров Музыкальный и телевизионный продюсер

Выстреливший с патриотическим хитом "Я русский" певец Шаман за одно выступление получает, как и Гагарина, около 3,3 млн рублей, хотя его карьера пока только набирает обороты. По мнению Ашурова, Дронов востребован за счёт того, что его песни вышли в нужное время.

Я не представляю, что делать под его песни на днях рождения или свадьбах. День полиции, День города — да, пожалуйста. Я бы сравнил этого артиста с Олегом Газмановым, который на заказниках пел не своих "Офицеров", а "Есаула". И вот такого "есаула" у Shaman я пока не вижу Дмитрий Ашуров Музыкальный и телевизионный продюсер

В десятку самых высокооплачиваемых российских музыкантов также вошли группа "Руки вверх", Анна Asti и Баста (по три миллиона рублей за выступление), Леонид Агутин (около 2,4 миллиона рублей за частный концерт), Zivert (2,1 миллиона рублей), певица МакSим (1,5 миллиона рублей), "Иванушки Int." и Сосо Павлиашвили (по 1,2 миллиона рублей).