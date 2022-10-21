Гагарина и Shaman возглавили топ самых дорогих певцов России, скинув Лободу и Меладзе с пьедестала
Самыми дорогостоящими из числа наиболее востребованных на новогодних корпоративах артистов являются Полина Гагарина и певец Shaman (Ярослав Дронов). Подсчитать, сколько зарабатывают топовые российские звёзды на частных мероприятиях, взялись журналисты kp.ru вместе с музыкальным и ТВ-продюсером Дмитрием Ашуровым.
За последние месяцы ситуация в русском шоубизе поменялась кардинально: в частности, выступлений на праздниках богачей лишились знаменитости-антипатриоты. Теперь вместо Светланы Лободы и Валерия Меладзе, годами зарабатывавших на российских слушателях, на музыкальном олимпе разместились Леонид Агутин, "Руки вверх", Zivert и другие исполнители, кто не предал поклонников и страну в ответственный момент. Сколько получают самые приглашаемые на корпоративы певцы?
Победительница "Фабрики звёзд – 2", серебряный призёр Евровидения-2015 Полина Гагарина с одного частного концерта имеет 55 тысяч евро (порядка 3,3 млн рублей). Что удивительно, её хиты 5–10-летней давности не стареют, как будто появились только вчера.
Это редкий дар, как будто артист выпил эликсир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне. Безусловно, свою роль сыграли песни Константина Меладзе: они идеально "сели" на Гагарину, как пошитое по индивидуальным меркам платье
Выстреливший с патриотическим хитом "Я русский" певец Шаман за одно выступление получает, как и Гагарина, около 3,3 млн рублей, хотя его карьера пока только набирает обороты. По мнению Ашурова, Дронов востребован за счёт того, что его песни вышли в нужное время.
Я не представляю, что делать под его песни на днях рождения или свадьбах. День полиции, День города — да, пожалуйста. Я бы сравнил этого артиста с Олегом Газмановым, который на заказниках пел не своих "Офицеров", а "Есаула". И вот такого "есаула" у Shaman я пока не вижу
В десятку самых высокооплачиваемых российских музыкантов также вошли группа "Руки вверх", Анна Asti и Баста (по три миллиона рублей за выступление), Леонид Агутин (около 2,4 миллиона рублей за частный концерт), Zivert (2,1 миллиона рублей), певица МакSим (1,5 миллиона рублей), "Иванушки Int." и Сосо Павлиашвили (по 1,2 миллиона рублей).
Ранее был опубликован список самых востребованных на новогодних корпоративах артистов, и интересно, что в топ-10 не вошёл поп-король Филипп Киркоров.
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ТАСС / Михаил Терещенко, Александр Щербак