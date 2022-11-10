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10 ноября, 14:58

Российские военкоры сообщили об освобождении Павловки в ДНР

Военкоры Пегов и Поддубный сообщили об освобождении села Павловка в ДНР

Военнослужащие России взяли под контроль село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают военкоры Семён Пегов и Евгений Поддубный.

"Сегодня, в День полиции, стало известно о том, что накануне, 9 ноября, донбасскими силами ОБТФ "Каскад" совместно с МО РФ, а конкретно во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад была полностью взята под контроль Павловка", — написал Пегов в телеграм-канале WarGonzo.

По данным журналистов, на окраинах населённого пункта зачистка продолжается.

МО РФ: Морпехи 155-й бригады ТОФ прорвали оборону ВСУ и освобождают Павловку в ДНР

МО РФ: Морпехи 155-й бригады ТОФ прорвали оборону ВСУ и освобождают Павловку в ДНР

Накануне, 9 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о тяжёлых боях в районе Павловки. Он отмечал, что без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара.

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Telegram-канал WarGonzo

Артур Лапсаков

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