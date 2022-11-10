Российские военкоры сообщили об освобождении Павловки в ДНР

Военнослужащие России взяли под контроль село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают военкоры Семён Пегов и Евгений Поддубный.

"Сегодня, в День полиции, стало известно о том, что накануне, 9 ноября, донбасскими силами ОБТФ "Каскад" совместно с МО РФ, а конкретно во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад была полностью взята под контроль Павловка", — написал Пегов в телеграм-канале WarGonzo.