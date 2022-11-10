Российские военкоры сообщили об освобождении Павловки в ДНР
Военкоры Пегов и Поддубный сообщили об освобождении села Павловка в ДНР
Военнослужащие России взяли под контроль село Павловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают военкоры Семён Пегов и Евгений Поддубный.
"Сегодня, в День полиции, стало известно о том, что накануне, 9 ноября, донбасскими силами ОБТФ "Каскад" совместно с МО РФ, а конкретно во взаимодействии с морпехами из 155-й и 40-й бригад была полностью взята под контроль Павловка", — написал Пегов в телеграм-канале WarGonzo.
По данным журналистов, на окраинах населённого пункта зачистка продолжается.
Накануне, 9 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о тяжёлых боях в районе Павловки. Он отмечал, что без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара.
Telegram-канал WarGonzo