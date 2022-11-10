Сальдо назвал тяжёлым решением передислокацию ВС РФ на левый берег Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все земли региона получится отстоять. Об этом он сказал, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра.

"Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся её территория, все её люди будут обязательно в составе Российской Федерации", — цитирует Сальдо РИА "Новости".

Врио главы региона также отметил, что сейчас ситуация в области неспокойная, руководство вынуждено принимать непростые решения. Однако он выразил твёрдую уверенность, что справедливость будет восстановлена, "потому что за неё стоит бороться" и Россия делает правое дело.