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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 15:28

Сальдо назвал тяжёлым решением передислокацию ВС РФ на левый берег Днепра

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все земли региона получится отстоять. Об этом он сказал, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра.

"Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся её территория, все её люди будут обязательно в составе Российской Федерации", — цитирует Сальдо РИА "Новости".

Врио главы региона также отметил, что сейчас ситуация в области неспокойная, руководство вынуждено принимать непростые решения. Однако он выразил твёрдую уверенность, что справедливость будет восстановлена, "потому что за неё стоит бороться" и Россия делает правое дело.

ВСУ предрекли тяжёлые времена после отвода российских войск на левый берег Днепра
ВСУ предрекли тяжёлые времена после отвода российских войск на левый берег Днепра

Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Варвара Романова
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