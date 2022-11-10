Бабушка Миля из Краснодара стала "ангелом со спицами" для российских солдат

90-летняя бабушка Миля из Краснодара вяжет тёплые носки для бойцов, участвующих в специальной военной операции, а в каждую пару обязательно вкладывает написанные от руки молитву и пожелание для солдат. Своей историей она поделилась с корреспондентами Лайфа.

Миля Васильевна — вдова участника Великой Отечественной войны. Вязать её научили ещё в школе, когда они вместе с одноклассницами мастерили носки и перчатки и отправляли на фронт. Тогда, как и сейчас, маленькая Миля также клала вместе с шерстяным подарком треугольник со словами благодарности за отвагу и мужество защитникам Родины.

90-летняя бабушка Миля из Краснодара вяжет тёплые носки для бойцов СВО. Видео © LIFE

"В 1941 году я начала вязать носки солдатам. Когда война началась, я училась во втором классе. С перерывом 80 лет снова вот вяжу сейчас", — рассказывает она, не выпуская спиц из заботливых рук.

С нитками и пряжей бабушке Миле помогают знакомые, соседи и друзья, а раньше она покупала всё на свою пенсию. Теперь желающих помочь прибавилось, ведь каждый представляет, что на передовой может оказаться его замерзающий родной человек. Но не меньше, чем шерсть, солдат на фронте согревают слова, которые 90-летняя старушка заботливо вывела на бумаге своей рукой. В каждом письме она называет неизвестного адресата сыночком, внуком или правнуком, желает Божьей помощи и уверяет, что он воюет не зря.

"Мне просто хочется, понимаете? Вот распирает меня. Хочется помочь — и всё", — говорит наша героиня.