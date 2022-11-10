Боязнь критики и однообразное амплуа: Названы причины, почему Зеленскому не место на саммите G20

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского приезжать на саммит G20 можно объяснить вопросами личной безопасности и боязнью "агентов Кремля", которые везде мерещатся президенту Незалежной. Также есть опасения столкнуться с критикой по ряду вопросов. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов, предположив, что Зеленский думает над новой отговоркой, чтобы не ехать в Индонезию.

"Дело в том, что господин Зеленский, если куда и путешествует, то преимущественно в формате видеоконференции. И возможность приехать лично, во-первых, не реализуется из-за того, что есть определённая боязнь. Боязнь в том числе и за собственную безопасность, боязнь вездесущих агентов Кремля. И, безусловно, опасения встретиться с критикой по ряду вопросов", — отметил собеседник Лайфа.

Асафов указал, что президент Украины везде выступает "в одном амплуа и с одной-единственной репризой", поэтому на саммите G20, где принято обсуждать проблемы экономики, ему будет сложно. Во-первых, потому что Зеленский не готов говорить по существу, а во-вторых, вряд ли ему есть что внести в повестку этого форума.

"Я не думаю, что членов G20, которые встречаются обсуждать проблемы с экономическим уклоном, заинтересует очередной запрос Зеленского: "Дайте денег, оружие, ещё что-нибудь", — добавил политолог.

Если раньше Зеленский заявлял, что приедет на саммит, если там не будет президента России Владимира Путина, то сейчас, как полагает Асафов, в Киеве найдут новые "обстоятельства".