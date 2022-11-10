Выпускницы сестринских курсов "Единой России" приступили к работе в военных госпиталях
В Москве и Ростове-на-Дону приступили к работе первые выпускницы сестринских курсов, организованных "Единой Россией" и Российским национальным исследовательским медуниверситетом имени Пирогова. Они будут оказывать помощь раненым военнослужащим. К примеру, одна из выпускниц, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, будет работать в отделении нейрохирургии в госпитале имени Бурденко в Москве.
Серию обучающих онлайн-занятий запустило "Женское движение "Единой России" при участии Общества специалистов медицинского образования. Обширные знания упакованы в сжатые форматы. В видеолекциях преподаватели рассказывают об основах общего ухода за пациентами: как обеспечить личную гигиену, транспортировать больных, как правильно выполнять инъекции, делать перевязки. Выпускники курсов узнают о правилах хранения лекарств, способах оказания первой помощи при неотложных состояниях и отрабатывают порядок действий в критических ситуациях.
Чтобы записаться на курсы, нужно перейти по ссылке или в раздел "Образование" на главной странице сайта Высшей партийной школы "Единой России", пройти авторизацию, выбрать программу под названием "Курсы сестринского дела" и нажать кнопку "Записаться на курс". После обучения волонтёры получают сертификаты и право работать санитарами.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области бабушки-волонтёры вяжут тёплые вещи, в том числе носки и шапки, для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Кроме того, мы писали, как сотни женщин из самых разных уголков России объединились в волонтёрское движение "Золотые руки ангела" и изготавливают тактические носилки.