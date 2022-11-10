Выпускницы сестринских курсов "Единой России" приступили к работе в военных госпиталях

В Москве и Ростове-на-Дону приступили к работе первые выпускницы сестринских курсов, организованных "Единой Россией" и Российским национальным исследовательским медуниверситетом имени Пирогова. Они будут оказывать помощь раненым военнослужащим. К примеру, одна из выпускниц, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, будет работать в отделении нейрохирургии в госпитале имени Бурденко в Москве.

Серию обучающих онлайн-занятий запустило "Женское движение "Единой России" при участии Общества специалистов медицинского образования. Обширные знания упакованы в сжатые форматы. В видеолекциях преподаватели рассказывают об основах общего ухода за пациентами: как обеспечить личную гигиену, транспортировать больных, как правильно выполнять инъекции, делать перевязки. Выпускники курсов узнают о правилах хранения лекарств, способах оказания первой помощи при неотложных состояниях и отрабатывают порядок действий в критических ситуациях.