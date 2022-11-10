Американский полковник рассказал о тайном соглашении Зеленского с США
Полковник Макгрегор: Салливан призвал Зеленского создать иллюзию интереса Киева к диалогу
Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан и украинский лидер Владимир Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Считаю, что Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает", — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор убеждён, что Киев специально придумал условия, о которых недавно заявил Зеленский, чтобы исключить возможность мирного решения ситуации.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с Россией, хотя прежде напрочь отказывался вести диалог с нашей страной. Американские журналисты считают, что к этому украинского лидера подтолкнули власти США, а в Турции указали на раскол в НАТО из-за внезапного изменения позиции Зеленского.
Getty Images / Pool / Matt Dunham