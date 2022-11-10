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Регион
Опубликовано 10 ноября 2022, 17:44
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Американский полковник рассказал о тайном соглашении Зеленского с США

Полковник Макгрегор: Салливан призвал Зеленского создать иллюзию интереса Киева к диалогу

Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан и украинский лидер Владимир Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Считаю, что Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает", — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор убеждён, что Киев специально придумал условия, о которых недавно заявил Зеленский, чтобы исключить возможность мирного решения ситуации.

В США призвали Москву и Киев воспользоваться возможностью для переговоров
В США призвали Москву и Киев воспользоваться возможностью для переговоров

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с Россией, хотя прежде напрочь отказывался вести диалог с нашей страной. Американские журналисты считают, что к этому украинского лидера подтолкнули власти США, а в Турции указали на раскол в НАТО из-за внезапного изменения позиции Зеленского.

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Getty Images / Pool / Matt Dunham

Никита Осипов
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