Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан и украинский лидер Владимир Зеленский договорились создать иллюзию интереса Украины к мирным переговорам с Москвой. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Считаю, что Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает", — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.