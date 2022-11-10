Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не закрывал дверь" для возможности мирных переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — пояснил свою позицию лидер Украины.