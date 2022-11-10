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10 ноября, 20:45

Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Россией

Зеленский: Я не закрывал дверь для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не закрывал дверь" для возможности мирных переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — пояснил свою позицию лидер Украины.

Политолог Данилин назвал слова Зеленского о переговорах с РФ попыткой отвлечь внимание

Политолог Данилин назвал слова Зеленского о переговорах с РФ попыткой отвлечь внимание

Лайф рассказывал, что ранее Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев

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