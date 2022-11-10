Зеленский выступил с заявлением о переговорах с Россией
Зеленский: Я не закрывал дверь для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не закрывал дверь" для возможности мирных переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
"Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру", — пояснил свою позицию лидер Украины.
Лайф рассказывал, что ранее Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
Офис президента Украины