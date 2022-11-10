Зеленский сравнил боевой потенциал ВСУ и армий стран НАТО
Зеленский: ВСУ показали боеспособность "как минимум" на уровне армий НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что армия его страны показала боеготовность "как минимум" на уровне вооружённых сил стран НАТО. Об этом он сказал в интервью CNN, отвечая на вопрос о евроатлантических устремлениях страны.
"Я думаю, что мы уже продемонстрировали миру возможности наших сил — уровнем подготовки, устойчивостью нашей системы безопасности. Я считаю, что мы находимся на том же уровне, что и страны НАТО как минимум", — сказал Зеленский.
Он выразил мнение, что этого всего достаточно, чтобы Украина была "в том же круге безопасности и в том же альянсе безопасности". Зеленский считает такой сценарий справедливым.
Ранее Лайф писал, что слова генсека НАТО об Украине назвали "холодным душем" для Зеленского. Речь идёт о высказывании Столтенберга про необходимость консенсуса между всеми членами Североатлантического альянса.
Flickr / President Of Ukraine