Зеленский сравнил боевой потенциал ВСУ и армий стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что армия его страны показала боеготовность "как минимум" на уровне вооружённых сил стран НАТО. Об этом он сказал в интервью CNN, отвечая на вопрос о евроатлантических устремлениях страны.

"Я думаю, что мы уже продемонстрировали миру возможности наших сил — уровнем подготовки, устойчивостью нашей системы безопасности. Я считаю, что мы находимся на том же уровне, что и страны НАТО как минимум", — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что этого всего достаточно, чтобы Украина была "в том же круге безопасности и в том же альянсе безопасности". Зеленский считает такой сценарий справедливым.