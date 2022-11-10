Оператору "Северного потока" разрешили осмотреть место подрыва трубы
Nord Stream AG получила разрешение от Дании на обследование места взрыва
Выброс газа после взрыва трубы. Фото © Swedish Coast Guard
Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода "Северный поток", получила разрешение от властей Дании на обследование места взрыва трубы в исключительной экономической зоне данной страны.
Директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд подтвердила эту информацию Датскому радио. По данным Reuters, заявка была подана ещё 13 октября, а удовлетворена 1 ноября. Таким образом, Nord Stream AG получила разрешение на исследование.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.