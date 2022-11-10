Оператору "Северного потока" разрешили осмотреть место подрыва трубы

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода "Северный поток", получила разрешение от властей Дании на обследование места взрыва трубы в исключительной экономической зоне данной страны.

Директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд подтвердила эту информацию Датскому радио. По данным Reuters, заявка была подана ещё 13 октября, а удовлетворена 1 ноября. Таким образом, Nord Stream AG получила разрешение на исследование.