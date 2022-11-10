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10 ноября, 20:09

Оператору "Северного потока" разрешили осмотреть место подрыва трубы

Nord Stream AG получила разрешение от Дании на обследование места взрыва

<p>Выброс газа после взрыва трубы. Фото © Swedish Coast Guard</p>

Выброс газа после взрыва трубы. Фото © Swedish Coast Guard

Компания Nord Stream AG, которая является оператором газопровода "Северный поток", получила разрешение от властей Дании на обследование места взрыва трубы в исключительной экономической зоне данной страны.

Директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд подтвердила эту информацию Датскому радио. По данным Reuters, заявка была подана ещё 13 октября, а удовлетворена 1 ноября. Таким образом, Nord Stream AG получила разрешение на исследование.

На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров

На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров

В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.

Андрей Григорьев

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