"Выдержали 270 дней давления": Вучич рассказал, в каком случае Сербия введёт санкции против России

Сербия не поддерживает санкции против России, присоединиться к ним она может разве только с "дамокловым мечом над головой". Об этом после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас дамоклов меч будет над головой", — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что пока такой угрозы нет, а если вынужден будет изменить позицию по санкциям, то лично сообщит об этом гражданам. При этом Вучич уже после разговора с Макроном за закрытыми дверями рассказал журналистам, что выводы Совета нацбезопасности Сербии о поддержке территориальной целостности Украины при отказе от введения санкций против России "выдержали 270 дней наиболее тяжёлого давления в современной сербской истории".

"Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году (вето РФ в Совбезе ООН на резолюцию Великобритании о геноциде в Сребренице) и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны", — сказал Вучич.