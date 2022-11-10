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10 ноября, 19:27

"Выдержали 270 дней давления": Вучич рассказал, в каком случае Сербия введёт санкции против России

Вучич: Сербия прибегнет к санкциям против РФ только под "дамокловым мечом"

Сербия не поддерживает санкции против России, присоединиться к ним она может разве только с "дамокловым мечом над головой". Об этом после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Это наша суть, политика… Мы можем отказаться от этого, в случае если буквально у нас дамоклов меч будет над головой", — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что пока такой угрозы нет, а если вынужден будет изменить позицию по санкциям, то лично сообщит об этом гражданам. При этом Вучич уже после разговора с Макроном за закрытыми дверями рассказал журналистам, что выводы Совета нацбезопасности Сербии о поддержке территориальной целостности Украины при отказе от введения санкций против России "выдержали 270 дней наиболее тяжёлого давления в современной сербской истории".

"Мы не проводим политику санкций по отношению к тем, кто нас защитил в 2015 году (вето РФ в Совбезе ООН на резолюцию Великобритании о геноциде в Сребренице) и кто нам помогал по вопросу сохранения территориальной целостности нашей страны", — сказал Вучич.

Вучич заявил, что все политики мира знают виновника диверсии на "Северных потоках"

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Ранее Лайф писал, что Вучич предрёк Европе "адски тяжёлую" зиму из-за холодов и роста цен на электричество. Он отметил, что вскоре похолодает и придётся тратить запасы голубого топлива

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Flickr / Совет Федерации

Арина Родионова

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