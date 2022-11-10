L’Oreal отреагировала на сообщения о возвращении в Россию

Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal, которой принадлежат бренды Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, опровергла заявления о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу модного дома Armani.

"Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что её позиция не изменилась", — приводит агентство заявление компании.

Там заверили, что намерены продолжить строго соблюдать санкции, введённые против России Евросоюзом и США.