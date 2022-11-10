Арестованный за госизмену россиянин не успел передать данные иностранным спецслужбам

Россиянин Глеб Вердиян, который был арестован по уголовному делу о госизмене, хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но не успел. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

"Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ", — цитирует представителя органов ТАСС.

При этом какую именно информацию мог передать Вердиян, агентству не раскрыли. Сейчас идёт активная стадия расследования.