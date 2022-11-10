НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 19:00

Арестованный за госизмену россиянин не успел передать данные иностранным спецслужбам

Студент Вердиян хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но был задержан

Россиянин Глеб Вердиян, который был арестован по уголовному делу о госизмене, хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но не успел. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

"Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ", — цитирует представителя органов ТАСС.

При этом какую именно информацию мог передать Вердиян, агентству не раскрыли. Сейчас идёт активная стадия расследования.

Спецслужбы России вместе с росгвардейцами задержали в ЛНР свыше 20 пособников СБУ

Спецслужбы России вместе с росгвардейцами задержали в ЛНР свыше 20 пособников СБУ

Как сообщал Лайф, Лефортовский суд столицы заключил студента под стражу. Дело маркировано грифом "Совершенно секретно", поэтому его подробности в инстанции раскрывать не стали.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров