Арестованный за госизмену россиянин не успел передать данные иностранным спецслужбам
Студент Вердиян хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но был задержан
Россиянин Глеб Вердиян, который был арестован по уголовному делу о госизмене, хотел передать секретные данные иностранным спецслужбам, но не успел. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
"Студент Глеб Вердиян хотел передать сведения, составляющие государственную тайну, иностранным спецслужбам, но в ходе оперативных мероприятий был раскрыт и задержан сотрудниками ФСБ", — цитирует представителя органов ТАСС.
При этом какую именно информацию мог передать Вердиян, агентству не раскрыли. Сейчас идёт активная стадия расследования.
Как сообщал Лайф, Лефортовский суд столицы заключил студента под стражу. Дело маркировано грифом "Совершенно секретно", поэтому его подробности в инстанции раскрывать не стали.
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