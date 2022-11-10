В возрасте 78 лет ушёл из жизни главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов

В возрасте 78 лет ушёл из жизни главный театральный художник Российского академического молодёжного театра (РАМТ), народный художник России Станислав Бенедиктов. О причинах смерти, дате и месте прощания с деятелем искусств пока не сообщается.

"Это невосполнимая потеря, Станислав Бенедиктович, как же нам всем будет вас не хватать… Наши соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении пресс-службы РАМТ.

Станислав Бенедиктов работал в РАМТ с 1980 года. За это время он оформил свыше 50 спектаклей, среди которых "Король Лир", "Вишнёвый сад", "Снежная королева", "Отверженные" и многие другие. Кроме того, живописец был художником в Большом театре, а также активно работал за границей.