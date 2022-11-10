На северо-востоке Москвы автомобиль сбил 13-летнего мальчика
В Москве водитель "понтиака" сбил 13-летнего мальчика. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в результате происшествия подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ссадиной локтя.
Согласно информации ведомства, ДТП произошло на улице Малыгина на северо-востоке города. Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка. Транспортное средство направлялось по маршруту Татарск – Рождественка и в какой-то момент съехало в правый кювет, а затем перевернулось.
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