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10 ноября, 18:21

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил 13-летнего мальчика

В Москве водитель "понтиака" сбил 13-летнего мальчика. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в результате происшествия подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ссадиной локтя.

Согласно информации ведомства, ДТП произошло на улице Малыгина на северо-востоке города. Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте. По факту случившегося проводится проверка.

Суд отстранил от должности депутата, сбившего в Татарске ребёнка и уехавшего с места ДТП

Суд отстранил от должности депутата, сбившего в Татарске ребёнка и уехавшего с места ДТП

Ранее сообщалось, что под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка. Транспортное средство направлялось по маршруту Татарск – Рождественка и в какой-то момент съехало в правый кювет, а затем перевернулось.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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