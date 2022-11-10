На северо-востоке Москвы автомобиль сбил 13-летнего мальчика

В Москве водитель "понтиака" сбил 13-летнего мальчика. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в результате происшествия подросток был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ссадиной локтя.

Согласно информации ведомства, ДТП произошло на улице Малыгина на северо-востоке города. Предварительно, школьник переходил дорогу в неположенном месте. По факту случившегося проводится проверка.