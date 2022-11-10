В США заявили, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду

В Америке заметили, что ВМС РФ якобы готовятся к возможным испытаниям ядерной торпеды. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в США.

"США в последние недели наблюдали за тем, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды", — сказано в сообщении СМИ.

Источник заявил, что в подготовке участвовала подлодка "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон". Он уточнил, что суда покинули полигон в Арктическом море и вернулись в порт, так и не проведя испытаний. В США считают, что это произошло из-за технических сложностей.

При этом не исключается, что РФ может опять попытаться испытать торпеду, однако вода в районе этих действий, как сообщает CNN, вскоре начнёт покрываться льдом, что осложнит процесс. При этом в Америке не хотят верить, что в рамках данного мероприятия может взорваться ядерное устройство.