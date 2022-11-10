Ваня Дмитриенко опроверг слухи о романе с Валиевой и заявил, что его сердце свободно
Певец Ваня Дмитриенко и фигуристка Камила Валиева. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya
Певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Исполнитель хита "Венера – Юпитер" рассказал в соцсетях, что действительно расстался с видеоблогершей Сашей Айс по собственной инициативе — и сейчас его сердце абсолютно свободно.
"Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной", — поделился с подписчиками 17-летний певец.
При этом комментариев по поводу появившихся в Сети снимков со спортсменкой артист давать не стал.
Между тем ранее 16-летнюю Валиеву засекли на свидании с Дмитриенко. На фото, появившемся в Сети, спортсменка и музыкант прогуливаются, взявшись за руки. Сама Камила пока не делала заявлений по поводу происходящего в личной жизни.
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