Ваня Дмитриенко опроверг слухи о романе с Валиевой и заявил, что его сердце свободно

Певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Исполнитель хита "Венера – Юпитер" рассказал в соцсетях, что действительно расстался с видеоблогершей Сашей Айс по собственной инициативе — и сейчас его сердце абсолютно свободно.

"Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной", — поделился с подписчиками 17-летний певец.

При этом комментариев по поводу появившихся в Сети снимков со спортсменкой артист давать не стал.