НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 18:08

Ваня Дмитриенко опроверг слухи о романе с Валиевой и заявил, что его сердце свободно

<p>Певец Ваня Дмитриенко и фигуристка Камила Валиева. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya</p>

Певец Ваня Дмитриенко и фигуристка Камила Валиева. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи об отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой. Исполнитель хита "Венера – Юпитер" рассказал в соцсетях, что действительно расстался с видеоблогершей Сашей Айс по собственной инициативе — и сейчас его сердце абсолютно свободно.

"Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной", — поделился с подписчиками 17-летний певец.

При этом комментариев по поводу появившихся в Сети снимков со спортсменкой артист давать не стал.

Как выглядят и чем занимаются любимые женщины (и мужчина?) лучших футболистов планеты

Как выглядят и чем занимаются любимые женщины (и мужчина?) лучших футболистов планеты

Между тем ранее 16-летнюю Валиеву засекли на свидании с Дмитриенко. На фото, появившемся в Сети, спортсменка и музыкант прогуливаются, взявшись за руки. Сама Камила пока не делала заявлений по поводу происходящего в личной жизни.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров