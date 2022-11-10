Камила Валиева закрутила роман с Ваней Дмитриенко, который ещё месяц назад клялся в любви Саше Айс

Российскую фигуристку Камилу Валиеву засекли на свидании с исполнителем хита "Венера-Юпитер" Ваней Дмитриенко. Олимпийскую чемпионку в командном соревновании уже называют "фанаткой, которая смогла". Камила, похоже, не просто так снималась в клипе на песню "Сила притяжения", где Дмитриенко сделал ей предложение: любовь с экрана перекочевала в жизнь. На фото, появившемся в Сети, спортсменка и музыкант прогуливаются, взявшись за руки.

Певец Ваня Дмитриенко и фигуристка Камила Валиева. Фото © t.me/SVETSKlE_HRONIKI, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Вот что по этому поводу пишут поклонники: "Молодые, красивые, талантливые! Пусть всё сложится у вас!", "Хорошие 😍", "А он был в "Мегаспорте" на её соревнованиях", "Так понятно, стало когда увидела его на Гран-при. Он так смотрел выступление, и такая боль была в глазах, когда она падала", "Хорошая пара, красивые, талантливые.❤️👍".