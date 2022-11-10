10 вещей, практикуя которые вы обрекаете себя на получение звания человека, ужасного в постели

"Был у меня один... Как-то раз попросил меня не двигаться. Я смутилась, но решила ему подыграть. Лежу не двигаясь, а он снова повторил просьбу. Я уже вообще ничего не понимаю. В итоге выяснилось, что он хотел, чтобы моя вагина перестала шевелиться. Я ещё никогда так не смеялась. Как, по его мнению, я должна была это контролировать?" — mdmhera.

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"Моя бывшая была громкой. Ну ОЧЕНЬ громкой. Причём это никак не соответствовало тому, что происходило в постели. Она просто лежала совершенно неподвижно и кричала во всю глотку как жертва аварии", — AchtungKarate.

"Один мой бывший вытер член о мою занавеску..." — Responsible_Emu_8474.

"А мой однажды в самый разгар событий взял телефон и пытался ответить на сообщение", — Back2Bach.

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"Одна моя бывшая специально пожевала острую жвачку перед оральным сексом", — piratecheese13.

"Он думал, что его большого члена достаточно, чтобы секс считался хорошим... Стоит ли говорить, что это совсем не так", — Traditional_Gap_2748.

"Заявил, что он "тут не ради прелюдий", а затем имел наглость спросить, есть ли у меня смазка, потому что я, видите ли, была слишком сухая. Никаких взаимосвязей он так и не уловил", — TheKnotStore.

"Всё было хорошо до тех пор, пока после секса он не заводил получасовые рассказы о бывших... И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ", — tsynyxi.

"Моя бывшая во время секса просто лежала, не шевелясь. Мне приходилось буквально толкать её, чтобы её тело было под правильным углом... Иначе начинала говорить, что я делаю что-то неправильно. <...> Сейчас мы в разводе по множеству причин", — NearPeerAdversary.

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