Хирург сдала Зепюр Брутян, раскрыв, сколько пластических операций сделала новая жена Прилучного
С годами женщины, как хорошее вино, становятся только лучше. Особенно те, что следят за собой и не брезгуют пластическими операциями. Некоторые настолько не знают меры, что улучшают всё подряд.
К новой жене Павла Прилучного Зепюр Брутян внимание фанатов актёра приковано с тех самых пор, как появились первые слухи об их романе. Вопрос, который особенно интересует поклонников: сколько пластических операций девушка сделала к своим 26 годам. На него в беседе с Лайфом ответила пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.
Зепюр Брутян сделала ринопластику
Вероятнее всего, Зепюр прибегла к ринопластике. Нос стал в целом более деликатным и тонким, кончик носа уменьшился в размерах и выглядит максимально утончённо и аккуратно, более того, он стал слегка вздёрнутым. Если сравнивать последние фотографии Зепюр с более ранними, заметно, что нос был гораздо объёмнее и немного опущен вниз. Можно предположить также, что операций в погоне за совершенством было несколько. На снимках разных периодов заметны изменения и положительная динамика в сторону идеальности.
"На самом деле ринопластика — одно из тех вмешательств, которое не всегда даёт тот самый результат, который ожидает пациент. Большинство звёзд Голливуда прошло через две-три ринопластики, позволившие в конечном итоге получить максимально идеальные формы", — поделилась Петраш.
Актриса Зепюр Брутян. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Зепюр Брутян
Актриса Зепюр Брутян увеличила губы
Также невозможно не обратить внимание на изменение формы и размера губ актрисы. Здесь, скорее всего, не обошлось без популярного сегодня булхорна — варианта хейлопластики (пластики губ), поскольку губы увеличились в объёме, а верхняя оказалась ещё и слегка вывернута.
"Такой эффект невозможно получить только при помощи инъекций гиалуроновой кислоты — только при помощи хирургического вмешательства. И только после пластики губ можно прибегнуть к увеличению при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты", — заметила косметолог.
Жена Прилучного Брутян изменила форму подбородка
Ещё Зепюр Брутян изменила форму подбородка и вывела углы нижней челюсти — так называемые углы Джоли. Это можно сделать и без похода к хирургу, поскольку коррекция углов челюсти и подбородка проводится в рамках контурной пластики нижней трети лица. Для этой цели специалисты используют препараты на основе гиалуроновой кислоты или препараты-стимуляторы коллагена.
Зепюр Брутян колет ботулотоксин?
Идеально гладкий лоб и область межбровья на лице Брутян наводят на мысль, что Зепюр прибегает к инъекциям ботулотоксина для профилактики появления мимических морщин. Наличие активной мимики — профессиональная черта любой актрисы, плюс грим и софиты на съёмочных площадках, безусловно, высушивают кожу и способствуют раннему появлению углублений на ней.
"Но мы видим, что кожа Зепюр выглядит идеально. Значит, она частый гость в кабинете врача-косметолога и пользуется всеми доступными на сегодняшний день способами ухода, включая биоревитализацию — метод глубокого увлажнения кожи", — заключила косметолог Надежда Петраш.
Напомним, в августе Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошное торжество в Подмосковье по случаю свадьбы, которую сыграли весной. Мероприятие обошлось более чем в 15 миллионов рублей.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan