Хирург сдала Зепюр Брутян, раскрыв, сколько пластических операций сделала новая жена Прилучного

К новой жене Павла Прилучного Зепюр Брутян внимание фанатов актёра приковано с тех самых пор, как появились первые слухи об их романе. Вопрос, который особенно интересует поклонников: сколько пластических операций девушка сделала к своим 26 годам. На него в беседе с Лайфом ответила пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Зепюр Брутян сделала ринопластику

Вероятнее всего, Зепюр прибегла к ринопластике. Нос стал в целом более деликатным и тонким, кончик носа уменьшился в размерах и выглядит максимально утончённо и аккуратно, более того, он стал слегка вздёрнутым. Если сравнивать последние фотографии Зепюр с более ранними, заметно, что нос был гораздо объёмнее и немного опущен вниз. Можно предположить также, что операций в погоне за совершенством было несколько. На снимках разных периодов заметны изменения и положительная динамика в сторону идеальности.

"На самом деле ринопластика — одно из тех вмешательств, которое не всегда даёт тот самый результат, который ожидает пациент. Большинство звёзд Голливуда прошло через две-три ринопластики, позволившие в конечном итоге получить максимально идеальные формы", — поделилась Петраш.

Актриса Зепюр Брутян. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян увеличила губы

Также невозможно не обратить внимание на изменение формы и размера губ актрисы. Здесь, скорее всего, не обошлось без популярного сегодня булхорна — варианта хейлопластики (пластики губ), поскольку губы увеличились в объёме, а верхняя оказалась ещё и слегка вывернута. "Такой эффект невозможно получить только при помощи инъекций гиалуроновой кислоты — только при помощи хирургического вмешательства. И только после пластики губ можно прибегнуть к увеличению при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты", — заметила косметолог.

Жена Прилучного Брутян изменила форму подбородка

Ещё Зепюр Брутян изменила форму подбородка и вывела углы нижней челюсти — так называемые углы Джоли. Это можно сделать и без похода к хирургу, поскольку коррекция углов челюсти и подбородка проводится в рамках контурной пластики нижней трети лица. Для этой цели специалисты используют препараты на основе гиалуроновой кислоты или препараты-стимуляторы коллагена.

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