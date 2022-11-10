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10 ноября, 13:11

"Какой должна быть скорбь": Потерявшая экс-мужа Беркова выложила полуголое фото со слезами

Порноактриса и бывшая участница телевизионного проекта "Дом-2" Елена Беркова не нашла слов, чтобы прокомментировать смерть бывшего мужа Андрея Стоянова. 48-летний артист скоропостижно скончался утром 10 ноября в Москве, по предварительным данным, от передозировки наркотиков. Эта новость повергла в шок общественность, в том числе и Беркову.

Порнозвезда выложила чёрно-белое фото. На нём полуголая Елена запечатлена на подоконнике. Беркова не смотрит в камеру, прикрывает лицо руками. Молчит пока и последняя возлюбленная Стоянова, которая ведёт соцсети под ником dama_moskow. Интересно, что ещё утром аккаунт девушки был закрыт, но после известия о смерти актёра она открыла доступ для всех, не только для подписчиков.

Елена Беркова без слов прокомментировала гибель актёра Андрея Стоянова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / berkova

Елена Беркова без слов прокомментировала гибель актёра Андрея Стоянова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / berkova

Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа, показав, каким должен быть отдых

Бритни Спирс выложила голые фото с пляжа, показав, каким должен быть отдых

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марта Белова

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