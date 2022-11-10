"Какой должна быть скорбь": Потерявшая экс-мужа Беркова выложила полуголое фото со слезами

Порноактриса и бывшая участница телевизионного проекта "Дом-2" Елена Беркова не нашла слов, чтобы прокомментировать смерть бывшего мужа Андрея Стоянова . 48-летний артист скоропостижно скончался утром 10 ноября в Москве, по предварительным данным, от передозировки наркотиков. Эта новость повергла в шок общественность, в том числе и Беркову.

Порнозвезда выложила чёрно-белое фото. На нём полуголая Елена запечатлена на подоконнике. Беркова не смотрит в камеру, прикрывает лицо руками. Молчит пока и последняя возлюбленная Стоянова, которая ведёт соцсети под ником dama_moskow. Интересно, что ещё утром аккаунт девушки был закрыт, но после известия о смерти актёра она открыла доступ для всех, не только для подписчиков.