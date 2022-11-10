В Госдуме объяснили, за что россиян могут лишить маткапитала и оштрафовать на 120 тысяч

Незаконные операции с материнским капиталом, в частности его обналичивание, чреваты уголовным наказанием. Об этом напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что прокуратура на регулярной основе выборочно проводит проверки целевого использования маткапитала.

"Если обнаружится, что деньги были обналичены и использованы на другие цели, виновным грозит наказание по статье 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". В лучшем случае это будет штраф в размере до 120 тысяч рублей", — приводит Ura.ru слова парламентария.

При этом, как подчеркнула Стенякина, государство вправе потребовать вернуть маткапитал обратно, если родители нарушат закон. Так, сейчас выплаты разрешено использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери. Также деньги можно направить на покупку товаров и услуг, предназначенных для адаптации в обществе детей-инвалидов, или семьи с детьми до трёх лет могут оформить ежемесячные выплаты.