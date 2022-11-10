Около 60% россиян верят в жизнь после смерти. Если точнее, то 49% уверены в существовании иного мира, а 10% не исключают земное перерождение души. Об этом говорят результаты опроса, проведённого kp.ru.

При этом 20% респондентов считают, что после смерти ничего нет. Эта часть участников исследования уверяет, что жизнь человека, как и его чувства и переживания, является лишь совокупностью химических реакций, поэтому всё это можно объяснить научным путём.

Свою точку зрения объяснили и 19% опрошенных, которые затруднились с ответом. Эти россияне заявили, что после смерти возможна жизнь, однако убедиться в этом вряд ли получится. Оставшиеся 2% находятся между верой и рациональностью. Так, они согласны с законом сохранения энергии, однако, куда она уходит во время гибели, сказать не могут.