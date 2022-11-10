Бельгийский сенатор Детекс призвал ЕС договориться с Россией о "разделе" Украины

Дипломатическое решение украинского кризиса лучше, чем наращивание конфликта, которое провоцируют США. Об этом заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur. Он считает, что Европе нужно договариваться с РФ.

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жёсткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом", — заявил он.

Политик подчеркнул, что санкции ЕС вредят самой же Европе и играют на руку США, которые поставляют вооружение и газ. А президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Детекса, можно воспринимать исключительно как американскую марионетку. Он считает его одержимым высокомерием и втягивающим Европу в войну.

Сенатор также заявил, что Россия не ведёт никакую тотальную войну с Украиной и не угрожает Западу, а защищает Донбасс.