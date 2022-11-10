Беркова рассказала о последней встрече с покойным экс-мужем

Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова рассказала Лайфу о том, как проходила её последняя встреча с бывшем мужем Андреем Стояновым, который скончался сегодня. По её словам, заключительное "свидание" с экс-возлюбленным состоялось ещё пять лет назад.

"Последний раз виделись на разводе и не общались тогда, потому что были очень натянутые отношения. Мы молча развелись и разъехались", — отметила Беркова.

Беркова утверждает, что Стоянов вёл себя агрессивно, это и подтолкнуло женщину разорвать отношения с экс-возлюбленным. Спустя некоторое время он пытался выйти на контакт, но порноактриса игнорировала его попытки помириться, зная, что люди не меняются. При этом она отметила, что в начале отношений актёр вёл себя обходительно, заботился и был очень привлекательным мужчиной. Также Беркова добавила, что во время совместной жизни они оба вели здоровый образ жизни. Стоянов, по её словам, не употреблял ни алкоголь, ни тем более наркотики.