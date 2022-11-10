Беркова рассказала о последней встрече с покойным экс-мужем
Порноактриса и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова рассказала Лайфу о том, как проходила её последняя встреча с бывшем мужем Андреем Стояновым, который скончался сегодня. По её словам, заключительное "свидание" с экс-возлюбленным состоялось ещё пять лет назад.
"Последний раз виделись на разводе и не общались тогда, потому что были очень натянутые отношения. Мы молча развелись и разъехались", — отметила Беркова.
Беркова утверждает, что Стоянов вёл себя агрессивно, это и подтолкнуло женщину разорвать отношения с экс-возлюбленным. Спустя некоторое время он пытался выйти на контакт, но порноактриса игнорировала его попытки помириться, зная, что люди не меняются. При этом она отметила, что в начале отношений актёр вёл себя обходительно, заботился и был очень привлекательным мужчиной. Также Беркова добавила, что во время совместной жизни они оба вели здоровый образ жизни. Стоянов, по её словам, не употреблял ни алкоголь, ни тем более наркотики.
Ранее Лайф сообщал о том, что 48-летний актёр Андрей Стоянов скончался 10 ноября. Мужчине вызвали скорую, но спасти его не смогли. Стоянов снимался в десятках фильмов и сериалов, среди них — "Дылды", "Всё как у людей", "Чужая стая", "Глухарь-2", "Капкан для монстра", "Склифосовский", "Клиника счастья" и другие. По предварительной информации, Стоянов скончался из-за передозировки наркотиками.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев