Совет ЕС и Европарламент решили не признавать паспорта, выданные в новых субъектах РФ

Европарламент и Совет ЕС в лице председательствующей Чехии предварительно договорились не признавать паспорта РФ, которые были выданы на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Совета.

"Председательство Совета ЕС и Европарламент достигли сегодня предварительного соглашения по решению не признавать российские документы, выданные на Украине (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РФ. — Прим. Лайфа) и в Грузии. Соответствующий текст передан на утверждение Советом и Европарламентом для последующей процедуры формального одобрения", — отмечается в документе.

Кроме того, загранпаспорта, выданные жителям этих территорий, не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ стран шенгенского соглашения. В Совете также напомнили, что государства Евросоюза по факту уже не признают российские загранпаспорта, которые были выданы в этих регионах.

"Это решение призвано установить единый подход, гарантировать правильное функционирование внешних границ, общей визовой политики, а также обеспечить безопасность государств – членов ЕС", — уточнили в организации.