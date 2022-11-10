Психолог рассказала работодателям, как спасти сотрудников от осенней усталости

Не секрет, что осенняя хандра может помешать рабочему процессу. По словам психолога Натальи Панфиловой, людям всегда кажется, что весной и летом они намного продуктивнее, чем в другое время года. Эксперт отметила, что главная причина изменения состояния человека кроется в погоде, которая осенью редко радует. В беседе с kp.ru специалист дала советы работодателям, как спасти сотрудников от усталости в этот период. В первую очередь важно обратить внимание на режим труда, возможно, стоит ввести удалёнку.

"Самый оптимальный вариант — это дистанционка или совмещение работы в офисе и удалёнки. Три-четыре дня в офисе, если это необходимо, и один-два дня работать из дома. Так будет проще и для самого сотрудника, и для работодателя. Тем более что в пандемию мы всё это уже проходили. И производственные процессы не остановились", — отметила Панфилова.

При этом если всё время находиться дома, то это может привести к депрессии, добавила психолог. По её словам, организму важно ощущать перепады температуры и изменения погоды, так как в противном случае не укрепится иммунитет.

"И человек будет чахнуть, сидя дома, болеть, и никакого толку от него как от работника не будет. Поэтому чем чаще в такое время человек выходит на улицу, тем лучше его организм приспосабливается к смене сезона", — заключила специалист.