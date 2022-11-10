От мочекаменной болезни до антидепрессантов: Названы причины внезапной тучности Баскова
Врач Александрова объяснила болезненную отёчность Баскова плохой работой почек
Николай Басков в последнее время заметно поправился, чем сильно встревожил своих поклонников. Фото © vesti.ru / "Смотрим"
Метаморфозы, которые произошли с 45-летним народным артистом Николаем Басковым, могут быть следствием мочекаменной болезни и развитием патологических процессов в почках. Такой диагноз по фотографии известному исполнителю поставила врач общей практики Людмила Александрова, сообщает "Вечерняя Москва".
Собеседница издания пояснила, что с возрастом жировые пакеты лица начинают опускаться. Это естественный процесс. Но в случае некоторых заболеваний, сопровождающихся накоплением жидкости в организме, а также нездорового образа жизни, гравитация даёт о себе знать гораздо быстрее, что приводит к образованию грыжи в периорбитальной области глаз.
"Мешки возникают при нарушении функций щитовидной железы, которое развивается при стойком недостатке гормонов. Курение, употребление горячительных напитков и даже запрещённых веществ могут провоцировать развитие отёчности, создавать эффект одутловатого и тяжёлого лица", — объясняет Александрова.
Резкий отказ от употребления антидепрессантов и препаратов для похудения также мог вызвать замедление обмена веществ и привести к набору массы и задержке жидкости в организме, рассуждает врач. Что же в действительности произошло с натуральным блондином, пока не известно.
Басков вспомнил отца и разрыдался, но зрителей шокировали не слёзы, а лишний вес натурального блондина
Ранее Лайф сообщал, что страдающий ожирением трансгендер выиграл конкурс красоты в США. Американцы пишут Брайану Нгуену сплошь восторженные поздравления, а в русскоязычном сегменте Сети уверяют: нормальным мужикам стало страшно жить, когда "мисс" теперь такие.