"Какая страна, такая и мисс": Страдающий ожирением трансгендер выиграл конкурс красоты в США
Американцы пишут Брайану Нгуену сплошь восторженные поздравления, а в русскоязычном сегменте Сети уверяют: нормальным мужикам стало страшно жить, когда "мисс" теперь такие.
19-летний трансгендер Брайан Нгуен победил на конкурсе красоты "Мисс Америка". Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / brianannguyen
В городе Дерри США 19-летний трансгендер с лишним весом выиграл конкурс красоты. Мероприятие проводили под эгидой "Мисс Америка", и это первый случай в истории организации, когда приз достался такому представителю секс-меньшинств. Помимо титула и короны первая красавица получила стипендию для молодых женщин. Брайан Нгуен — тиктокерша (имеет больше 40 тысяч подписчиков), а ещё модель плюс-сайз и защитница прав маргинализированных групп дам.
Страдающий ожирением трансгендер победил на конкурсе красоты в Америке. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / brianannguyen
"Для меня большая честь стать вашей новой "Мисс Грейтер Дерри – 2023", я очень рада показать вам все козыри, что у меня есть в рукавах. Это будет удивительный год", — призналась Нгуен. И пока англоязычные комментаторы оставляют поздравления типа "Вау-вау-вау, так заслуженно!", "Да! Да! Поздравляю тебя, это большое достижение. Продолжай разрушать стереотипы!", "Она легенда, она икона, она ПЕРВОПРОХОДЕЦ", в русскоязычном сегменте Сети предупреждают: Запад со своей толерантностью стремительно летит в пропасть.
"Спасибо, поблевал 🤮", "Ну, какая страна, такая и мисс😂", "Мужикам нормальным страшно жить стало... Когда такое побеждает 🤣🤣🤣", "Фиона из мультика "Шрек" и то красивее 😆😆😆 Что они курят?", "Как говорится, красота спасёт мир. А такая "красота", вероятнее всего, низвергнет в ад🙈 Кровь из глаз...", "Стыд! Выколите мне глаза🙈😂😭", "Побольше бы таких в Америке, глядишь и вымрут", "Белые и худые, видать, уже не в почёте", "То есть все эти девчонки-конкурсантки будут думать, что выглядят хуже, чем ЭТО??", "Это жесть и комментировать здесь нечего. Мир сошёл с ума".
Трансгендер Брайан Нгуен — победитель конкурса красоты в американском Дерри. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / brianannguyen
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