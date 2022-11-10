Белый дом анонсировал переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20

Американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября встретятся на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдёт на индонезийском Бали. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", — указано в распространённом сообщении Жан-Пьер.