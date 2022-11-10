Белый дом анонсировал переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20
Американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 14 ноября встретятся на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдёт на индонезийском Бали. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество", — указано в распространённом сообщении Жан-Пьер.
Также в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден намерен выразить Си Цзиньпину обеспокоенность заявлениями Москвы по ситуации на Украине, в частности по ядерному оружию. Кроме того, по словам Жан-Пьер, стороны затронут тему Тайваня и обсудят ракетные пуски Северной Кореи. Между тем в Пекине пока не подтвердили участия Си Цзиньпина в G20.
Ранее стало известно, что на форуме не будет и президента России. Вместо Владимира Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.
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