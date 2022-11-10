Сеть KFC в Германии предложила отметить хрустящей курицей годовщину Хрустальной ночи

В Германии отделение сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) разослало клиентам сообщения, в которых предлагало попробовать курицу с сыром в честь Хрустальной ночи — погрома нацистами еврейских магазинов и синагог. Компания уже принесла извинения за этот инцидент, пишет The Algemeiner.

По данным издания, люди получили push-уведомления с текстом: "День памяти Хрустальной ночи. Побалуйте себя более нежным сыром с хрустящей курицей. Теперь в KFCыыре!"

Это произошло как раз в день годовщины Хрустальной ночи, или Ночи разбитых витрин 1938 года. Тогда нацисты сожгли магазины евреев и синагоги. Тысячи человек были депортированы.

Компания принесла извинения менее чем через час после рассылки. В KFC назвали случившееся технической ошибкой.

"Из-за ошибки в нашей системе мы отправили неверное и неуместное сообщение через наше приложение. Внутренние процессы будут немедленно проверены, чтобы это не повторилось", — указали в компании.

Провокационные уведомления резко осудили в социальных сетях. Они также вызвали негативную реакцию со стороны еврейских организаций. Например, замдиректора по европейским делам Антидиффамационной лиги (ADL) Далия Гринфельд пристыдила компанию и выразила непонимание, как можно обращаться таким образом с подобным событием.