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10 ноября, 17:09

США испытали в Арктике ракету большой дальности, назвав это провокацией в адрес России

Stars and Stripes: Пентагон провёл в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это "провокационными действиями" в адрес России. Как сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes, для манёвров был использован норвежский полигон.

США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности. Видео © Twitter / US Spec Ops Europe

Ракета увеличенной дальности JASSM-ER была сброшена на парашюте с самолёта MC-130J Commando II, после чего она поразила цель. По данным издания, дальность испытанного снаряда составляет до 1,9 тысячи километров.

"Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но не обостряем ситуацию", — заявил подполковник европейского командования спецопераций Лоуренс Мельников, добавив, что тем самым Вашингтон демонстрирует Москве "расширенные возможности союзников".

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении группировки НАТО у границ России в 2,5 раза. Министр также напомнил, что ещё в июне альянс принял новую концепцию, где наша страна названа "главным источником угроз безопасности".

Обложка ©

Twitter / US Spec Ops Europe

Наталья Исакова

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