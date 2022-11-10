Игравший в РФ футболист спалился на измене из-за чизкейка

Южноафриканский футболист Мэттью Бут, который некоторое время играл в России, попался на измене, когда решил побаловать любовницу сладостями. Правда так никогда бы и не вскрылась, если бы не контейнер от чизкейка.

Как сообщает ECR, Бут приготовил торт вечером перед днём рождения сына. При этом праздничным утром от десерта не осталось и следа, исчез и любимый пластиковый контейнер его супруги Сони. Женщина решила проверить свои подозрения и отправилась в дом предполагаемой любовницы вместе с супругом разлучницы. Там жена спортсмена и нашла контейнер. Позже в соцсетях она сообщила, что футболист приготовил чизкейк именно для любовницы. Однако сам Бут назвал обвинения в измене необоснованными.

"К величайшему сожалению и разочарованию, моя жена Соня Бут прибегла к публикации этих необоснованных обвинений на всех платформах с намерением запятнать моё имя, не обсуждая их со мной и не принимая во внимание ущерб, который эти обвинения нанесут, особенно нашим несовершеннолетним детям, которые сдают выпускные экзамены", — подчеркнул он.

Футболист также отметил, что подаст на жену в суд, ведь она не сообщила ему о том, что хочет рассказать общественности о проблемах в семье. Стоит отметить, что Соню активно поддерживают в соцсетях. Неравнодушные люди поделились с ней фото и видео, на которых запечатлено, как спортсмен обедает с любовницей.