Что скрывала за идеальной картинкой визажистка, которую муж чуть не убил на глазах у дочери

Поражающая жестокостью история из Алма-Аты, где муж-тиран едва не зарезал супругу на глазах у пятилетней дочери, вышла далеко за пределы Казахстана. Теперь блогеры и знаменитости требуют защитить 27-летнюю визажистку Ирину Веденяпину, против которой ополчился не только некогда любимый мужчина, но и родная мать. О том, что происходило в семье, которая на первый взгляд ничем не отличалась от любой другой, рассказал Super.

Замуж девушка выходила по любви, и поначалу в браке всё было хорошо. Проблемы начались через некоторое время: муж пропадал на работе, а на плечи Иры легли все заботы о дочке. Супруг был настолько отстранённым, что Веденяпина начала подозревать его в изменах. В итоге оказалось, что внутренний голос не подвёл Ирину. Алмаатинка стала копаться в себе, пытаясь понять, что делает не так. Девушка устроилась на работу, свободное время посвящала домашним делам и дочери. Тянуть всё приходилось в одиночку. От мужа иногда прилетали претензии: мол, Ира транжирит средства, которые он выделяет на еду. При этом на содержание общего ребёнка парень едва ли давал деньги.

Ирина Веденяпина с мужем, который едва не убил её. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_

Ирина, наверное, так и жила бы с мужем, выслушивая претензии, но всё изменило утро 21 мая, когда ненаглядный чуть не зарезал её. "Мы с дочей спали в одной комнате, на одной кровати, муж спал в зале. Я проснулась от того, что мой муж хотел меня зарезать. Одной рукой он держал мне рот, а второй резал, вонзал нож в шею, я сопротивлялась, пыталась кричать, пыталась убрать его руку со рта, дёргалась. Мы упали на пол, я хваталась за всё, что было рядом, но он не отпускал меня, крепко держал рот и продолжал тыкать в меня ножом. Мои силы были на исходе, сильная одышка, я захлёбываюсь кровью, не могу дышать, я больше не могу, кажется, на этом всё… И тут я услышала свою пятилетнюю дочь, он начал кричать ей: "Отвернись!" В этот момент я поняла, что даже если умру, то я должна сделать всё, чтобы он её не тронул", — страшными событиями весеннего дня визажистка поделилась лишь спустя полгода после жестокого нападения.

Ирина Веденяпина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_

Веденяпина чудом выжила, хотя муж рассчитывал, что она умрёт. Пока девушку спасали врачи, её мама спелась с зятем и предложила тирану адвоката. Ира же от родственников не получила ни помощи, ни денег, ни поддержки. "Мама — религиозный фанатик и придерживается принципа "Вышла замуж — терпи". Мы почти не общались, она многого не знала о наших отношениях", — рассказала визажистка про общение с мамой. Тёща до сих пор уверена, что вины зятя ни в чём нет, ещё и внучку пыталась настроить против дочери.

Как выглядит визажистка Ирина Веденяпина после нападения мужа-тирана. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_