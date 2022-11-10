Что скрывала за идеальной картинкой визажистка, которую муж чуть не убил на глазах у дочери
В Алма-Ате муж-тиран изувечил визажистку, а тёща наняла ему адвоката, поверив в "измену" дочери
Поражающая жестокостью история из Алма-Аты, где муж-тиран едва не зарезал супругу на глазах у пятилетней дочери, вышла далеко за пределы Казахстана. Теперь блогеры и знаменитости требуют защитить 27-летнюю визажистку Ирину Веденяпину, против которой ополчился не только некогда любимый мужчина, но и родная мать. О том, что происходило в семье, которая на первый взгляд ничем не отличалась от любой другой, рассказал Super.
Замуж девушка выходила по любви, и поначалу в браке всё было хорошо. Проблемы начались через некоторое время: муж пропадал на работе, а на плечи Иры легли все заботы о дочке. Супруг был настолько отстранённым, что Веденяпина начала подозревать его в изменах. В итоге оказалось, что внутренний голос не подвёл Ирину. Алмаатинка стала копаться в себе, пытаясь понять, что делает не так. Девушка устроилась на работу, свободное время посвящала домашним делам и дочери. Тянуть всё приходилось в одиночку. От мужа иногда прилетали претензии: мол, Ира транжирит средства, которые он выделяет на еду. При этом на содержание общего ребёнка парень едва ли давал деньги.
Ирина Веденяпина с мужем, который едва не убил её. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_
Ирина, наверное, так и жила бы с мужем, выслушивая претензии, но всё изменило утро 21 мая, когда ненаглядный чуть не зарезал её.
"Мы с дочей спали в одной комнате, на одной кровати, муж спал в зале. Я проснулась от того, что мой муж хотел меня зарезать. Одной рукой он держал мне рот, а второй резал, вонзал нож в шею, я сопротивлялась, пыталась кричать, пыталась убрать его руку со рта, дёргалась. Мы упали на пол, я хваталась за всё, что было рядом, но он не отпускал меня, крепко держал рот и продолжал тыкать в меня ножом. Мои силы были на исходе, сильная одышка, я захлёбываюсь кровью, не могу дышать, я больше не могу, кажется, на этом всё… И тут я услышала свою пятилетнюю дочь, он начал кричать ей: "Отвернись!" В этот момент я поняла, что даже если умру, то я должна сделать всё, чтобы он её не тронул", — страшными событиями весеннего дня визажистка поделилась лишь спустя полгода после жестокого нападения.
Ирина Веденяпина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_
Веденяпина чудом выжила, хотя муж рассчитывал, что она умрёт. Пока девушку спасали врачи, её мама спелась с зятем и предложила тирану адвоката. Ира же от родственников не получила ни помощи, ни денег, ни поддержки.
"Мама — религиозный фанатик и придерживается принципа "Вышла замуж — терпи". Мы почти не общались, она многого не знала о наших отношениях", — рассказала визажистка про общение с мамой.
Тёща до сих пор уверена, что вины зятя ни в чём нет, ещё и внучку пыталась настроить против дочери.
Как выглядит визажистка Ирина Веденяпина после нападения мужа-тирана. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_
Ирине во что бы то ни стало нужно выиграть суд у мужа, иначе она с ребёнком останется на улице: квартира, в которой девушка живёт с дочкой, записана как раз на него. Экспертиза установила, что мужчина вменяем, не исключено, что его всё-таки привлекут по статье "Покушение на убийство", хотя сначала хотели впаять причинение тяжких телесных повреждений.
"До сих пор, лёжа в постели, мне страшно, что он однажды снова откроет дверь и всё это повторится. Всё, чего я хочу, чтобы он никогда не смог подойти ни ко мне, ни к моей дочери", — призналась визажистка.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / irina_makeup_artist_