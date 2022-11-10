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10 ноября, 10:56

Портал в мистический период: Что принесёт зеркальная дата и чего 11.11 категорически нельзя делать

Нумерологи называют единицу одной из самых мистических цифр, и не зря. 11.11.2022 наделит людей небывалым вдохновением и удивительной интуицией, предупредила ясновидящая Мирелла Гасанова.

Единица сама по себе цифра сильная, а когда она удваивается, как это произойдёт 11 ноября, случается особая магия. Дело в том, что все качества, присущие данной цифре, будут усилены в два раза, предупредила ясновидящая, биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

"Одиннадцать" в нумерологии является особенным числом, поскольку отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц служит порталом, открывающим мистический период ноября. Кроме того, указанное число является источником удивительной интуиции и небывалого вдохновения

Мирелла Гасанова

Ясновидящая, биоэнерготерапевт

<p>"Одиннадцать" в нумерологии является особенным числом, поскольку отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц служит порталом, открывающим мистический период ноября. Кроме того, указанное число является источником удивительной интуиции и небывалого вдохновения</p>
<p>"Одиннадцать" в нумерологии является особенным числом, поскольку отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц служит порталом, открывающим мистический период ноября. Кроме того, указанное число является источником удивительной интуиции и небывалого вдохновения</p>

Что принесёт зеркальная дата 11 ноября?

Чтобы понять, чего ждать от 11.11, нужно разложить зеркальную дату по цифрам: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Четвёрка в нумерологии отвечает за материальные ценности и всё приобретаемое трудом и усилиями. На наше поведение в эту дату может влиять соперничество единицы и четвёрки. Многие будут стоять перед выбором, колебаться из-за двойственной единицы. 11 ноября лучше не принимать судьбоносных решений.

Данный период времени окажется идеальным для людей, задействованных в креативной работе. Вас посетят муза и вдохновение, и их непременно стоит использовать во благо

Мирелла Гасанова

Ясновидящая, биоэнерготерапевт

<p>Данный период времени окажется идеальным для людей, задействованных в креативной работе. Вас посетят муза и вдохновение, и их непременно стоит использовать во благо</p>
<p>Данный период времени окажется идеальным для людей, задействованных в креативной работе. Вас посетят муза и вдохновение, и их непременно стоит использовать во благо</p>

Чего нельзя делать в зеркальную дату?

Некоторые действия, предпринятые в зеркальную дату, могут навредить делам. Поэтому 11 ноября категорически не стоит:

  • ввязываться в ссоры и конфликты;
  • завидовать — в противном случае к вам вдвойне вернётся негативная энергия;
  • ходить к ведуньям и гадалкам.

Что нужно сделать обязательно в зеркальную дату 11.11?

Вы будете успешны, если в зеркальную дату выполните рекомендации ясновидящей:

  • доверьтесь интуиции и внутреннему голосу;
  • решите вопросы финансов;
  • проведите время с близкими;
  • сохраните позитивный настрой — не засоряйте ауру негативом.

Зеркальная дата 11.11.2022: как загадать желание?

Во время зеркальной даты вам стоит выполнить несколько простых ритуалов, которые принесут в жизнь финансы и удачу. Не волнуйтесь, поскольку действия, описанные ниже, не являются чёрной магией

Мирелла Гасанова

Ясновидящая, биоэнерготерапевт

<p>Во время зеркальной даты вам стоит выполнить несколько простых ритуалов, которые принесут в жизнь финансы и удачу. Не волнуйтесь, поскольку действия, описанные ниже, не являются чёрной магией</p>
<p>Во время зеркальной даты вам стоит выполнить несколько простых ритуалов, которые принесут в жизнь финансы и удачу. Не волнуйтесь, поскольку действия, описанные ниже, не являются чёрной магией</p>

Ритуал на деньги

Если хотите разбогатеть, в зеркальную дату 11.11 2022 года проведите ритуал на деньги. Причём сделать его нужно в мощное время, а именно в 11:11. Положите на стол крупные купюры и проговорите: "Деньги к деньгам прибавляются и умножаются, а мои проблемы прекращаются". Затем уберите купюры в кошелёк, и они станут счастливым талисманом, пишет "Вечерняя Москва".

Ритуал на желание

11 ноября, в зеркальную дату, напишите на листке бумаги самое заветное желание, а затем продублируйте его 10 раз. Сложите листочки, приговаривая: "Желание сбудется, мечта осуществится", а потом спрячьте туда, где никто не найдёт, пока желание не реализуется.

Ритуал на удачу

Ещё в 11:11 в зеркальную дату 11.11.2022 произнесите, будучи наедине с собой: "Всё, что задумано, осуществится, а моя жизнь наполнится удачей".

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Обложка ©

Getty Images / Anchiy

Марта Белова

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