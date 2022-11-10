Портал в мистический период: Что принесёт зеркальная дата и чего 11.11 категорически нельзя делать
Нумерологи называют единицу одной из самых мистических цифр, и не зря. 11.11.2022 наделит людей небывалым вдохновением и удивительной интуицией, предупредила ясновидящая Мирелла Гасанова.
Единица сама по себе цифра сильная, а когда она удваивается, как это произойдёт 11 ноября, случается особая магия. Дело в том, что все качества, присущие данной цифре, будут усилены в два раза, предупредила ясновидящая, биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.
"Одиннадцать" в нумерологии является особенным числом, поскольку отвечает за мощную интуицию и творческое начало. Пара единиц служит порталом, открывающим мистический период ноября. Кроме того, указанное число является источником удивительной интуиции и небывалого вдохновения
Что принесёт зеркальная дата 11 ноября?
Чтобы понять, чего ждать от 11.11, нужно разложить зеркальную дату по цифрам: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Четвёрка в нумерологии отвечает за материальные ценности и всё приобретаемое трудом и усилиями. На наше поведение в эту дату может влиять соперничество единицы и четвёрки. Многие будут стоять перед выбором, колебаться из-за двойственной единицы. 11 ноября лучше не принимать судьбоносных решений.
Данный период времени окажется идеальным для людей, задействованных в креативной работе. Вас посетят муза и вдохновение, и их непременно стоит использовать во благо
Чего нельзя делать в зеркальную дату?
Некоторые действия, предпринятые в зеркальную дату, могут навредить делам. Поэтому 11 ноября категорически не стоит:
- ввязываться в ссоры и конфликты;
- завидовать — в противном случае к вам вдвойне вернётся негативная энергия;
- ходить к ведуньям и гадалкам.
Что нужно сделать обязательно в зеркальную дату 11.11?
Вы будете успешны, если в зеркальную дату выполните рекомендации ясновидящей:
- доверьтесь интуиции и внутреннему голосу;
- решите вопросы финансов;
- проведите время с близкими;
- сохраните позитивный настрой — не засоряйте ауру негативом.
Зеркальная дата 11.11.2022: как загадать желание?
Во время зеркальной даты вам стоит выполнить несколько простых ритуалов, которые принесут в жизнь финансы и удачу. Не волнуйтесь, поскольку действия, описанные ниже, не являются чёрной магией
Ритуал на деньги
Если хотите разбогатеть, в зеркальную дату 11.11 2022 года проведите ритуал на деньги. Причём сделать его нужно в мощное время, а именно в 11:11. Положите на стол крупные купюры и проговорите: "Деньги к деньгам прибавляются и умножаются, а мои проблемы прекращаются". Затем уберите купюры в кошелёк, и они станут счастливым талисманом, пишет "Вечерняя Москва".
Ритуал на желание
11 ноября, в зеркальную дату, напишите на листке бумаги самое заветное желание, а затем продублируйте его 10 раз. Сложите листочки, приговаривая: "Желание сбудется, мечта осуществится", а потом спрячьте туда, где никто не найдёт, пока желание не реализуется.
Ритуал на удачу
Ещё в 11:11 в зеркальную дату 11.11.2022 произнесите, будучи наедине с собой: "Всё, что задумано, осуществится, а моя жизнь наполнится удачей".
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